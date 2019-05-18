Более 5,5 млрд рублей направят на строительство кампуса филиала МГТУ им. Баумана в Калуге

ТАСС, 18 мая. Бюджетные ассигнования в размере 5,5 млрд рублей будут выделены на строительство кампуса калужского филиала МГТУ имени Н. Э. Баумана в 2019-2020 годах. Соответствующее постановление размещено в субботу на сайте правительства России.

На территории кампуса планируется разместить учебные и лабораторные корпуса, общежития, объекты социальной, спортивной и культурной инфраструктуры. В документе уточняется, что средства на строительство предоставляются в рамках госпрограммы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации". Кроме того, в 2020 году на строительство кампуса и оснащение его оборудованием планируется направить внебюджетные и привлеченные средства в объеме 2,1 млрд рублей. Учебный комплекс планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году.

"Принятое решение позволит создать улучшенные условия для обучения и проживания около 3 тыс. студентов филиала университета", - говорится в опубликованном документе.

Калужский филиал образован 20 апреля 1959 года приказом министра высшего образования СССР как вечерний факультет Московского высшего технического училища им. Н. Э. Баумана.