Мэр Екатеринбурга сообщил, что формат опроса по собору в сквере пока не определен

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга еще не определили формат опроса, который будет проведен среди жителей города по теме строительства собора святой Екатерины в сквере в центре города, сообщил журналистам в субботу мэр города Александр Высокинский.

В четверг президент России Владимир Путин заявил о необходимости провести опрос горожан по вопросу строительства храма святой Екатерины на Октябрьской площади. Позднее ВЦИОМ заявил о готовности в кратчайшие сроки провести опрос в Екатеринбурге.

"Мы сейчас ведем консультации с самыми крупными и опытными компаниями, которые занимаются социологические опросами. Поэтому я сегодня вряд ли отвечу на вопрос, как это будет сделано, ответов таких пока нет", - сказал Высокинский.

Он добавил, что вначале необходимо изучить все возможности организации опроса. "Дело не в форме, а в содержании", - сказал мэр Екатеринбурга, добавив, что еще неясно, будет в социологическом исследовании участвовать весь город или только Ленинский район, где планируют строить храм.

В Екатеринбурге с 13 мая проходят несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку. Всего с момента начала протестов были задержаны 96 человек, из них судом на сроки от двух до 15 суток арестованы 33 участника акций.