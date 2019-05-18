Суд в Екатеринбурге сократил срок ареста двум участникам несанкционированных акций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Свердловский областной суд сократил срок административного ареста двум участникам несанкционированных акций в сквере рядом с местом строительства храма в Екатеринбурге. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Изменили наказание двоим. Рахматуллину снизили [с пяти] до трех суток, Яковлеву - [с семи] до четырех суток. Яковлев сегодня выходит", - сказали в пресс-службе.

Собеседница агентства уточнила, что всего в субботу судом будет рассмотрено девять апелляций.

В Екатеринбурге с 13 мая проходят несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства храма в сквере. Всего с момента начала протестов были задержаны 96 человек, 33 из них получили от двух до 15 суток административного ареста. На них были составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям: "Мелкое хулиганство", "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", "Неповиновение сотруднику полиции", "Нарушение порядка организации и проведения митингов".