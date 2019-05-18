Центр реабилитации для детей-инвалидов стоимостью 1 млрд рублей построят в Хабаровске

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 18 мая. /ТАСС/. Многопрофильный центр для реабилитации детей-инвалидов стоимостью 1 млрд рублей построят в Хабаровске. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

"Мною принято решение о строительстве в городе Хабаровске центра по реабилитации и социализации детей-инвалидов", - сказал Фургал в субботу на встрече с жителями поселка Эльбан (находится рядом с Комсомольском-на-Амуре).

Он уточнил, что детей в центре будут обучать с раннего возраста.

Как уточнила ТАСС министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова, в многопрофильном учреждении будет осуществляться присмотр и уход, социально-медицинская реабилитация, социализация, будут проводиться занятия по адаптивной физической культуре. "Стоимость такого учреждения оценивается в сумму не менее 1 млрд рублей, работаем над проектом", - сказала Петухова.

Она добавила, что в Хабаровском крае есть три реабилитационных детских центра - в Комсомольске-на-Амуре, Бикине и в Советской Гавани. Однако ни одного такого центра нет в Хабаровске.

По данным правительства Хабаровского края, в регионе проживают более 5 тыс. детей-инвалидов, из них около 600 - с нарушением опорно-двигательного аппарата. Для детей-инвалидов организовано эксклюзивное и инклюзивное образование, продолжается создание доступной среды в учреждениях, работает профильная спортивная школа, развивается система социального обслуживания.