Больницу в моногороде Эльбан в Хабаровском крае отремонтируют к 2022 году

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 18 мая. /ТАСС/. Капитальный ремонт больницы в моногороде Эльбан в Хабаровском крае начнется в 2020 году, полностью отреставрировать учреждение, оснастить его оборудованием планируется к 2022 году. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

"Больница находится в ужасном состоянии, не соответствует требованиям. Мы приступили к проектированию капитального ремонта учреждения <...> В течение 40-45 дней после нового года ремонтная бригада выйдет на объект. Через 2-2,5 года ремонт завершится", - сказал Фургал на встрече с жителями поселка Эльбан (находится рядом с Комсомольском-на-Амуре) во время рабочей поездки.

Он уточнил, что работы будут начаты с последнего, пятого этажа больницы, который больше всех нуждается в ремонте. В учреждение закупят новое оборудование и мебель. В настоящее время для больницы приобретут необходимые водонагреватель и систему очистки воды.

"Что касается медицинского персонала, то сейчас обучается 26 человек, которые после выпуска будут направлены в Амурский район, пять-десять человек будут устроены в больницу в Эльбане", - сказал Фургал.

Эльбан - поселок городского типа в Амурском районе Хабаровского края с населением более 11 тыс. человек. Градообразующее предприятие - завод по выпуску взрывчатых веществ "Восход".