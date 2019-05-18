Свердловские власти предложат новые возможные места для возведения храма в Екатеринбурге

"Есть разные точки зрения. И все они должны быть услышаны. Уже в понедельник - и в СМИ, и на сайтах региональных и городских органов власти мы опубликуем для обсуждения перечень возможных мест для строительства храма. Помимо сквера на Октябрьской площади, это будет еще не менее четырех потенциальных площадок", - говорится в обращении Куйвашева.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Власти Свердловской области опубликуют 20 мая перечень новых возможных мест для строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге. Об этом говорится в обращении главы региона Евгения Куйвашева к местным жителям, которое в субботу распространил областной департамент информполитики.

По его словам, этот список не будет исчерпывающим. "Предлагайте свои варианты - все их обязательно рассмотрим и вместе с вами обсудим. Потом проведем опрос жителей. И сообща примем окончательное решение. Сделаем это открыто. Приглашаю всех к активному, конструктивному участию в обсуждении и предстоящем опросе о месте строительства храма святой великомученицы Екатерины", - приводятся слова Куйвашева.

В Екатеринбурге с 13 мая проходят несогласованные акции, связанные с выбором места строительства храма в сквере. Всего с момента начала протестов были задержаны 96 человек, 33 из них получили от двух до 15 суток административного ареста.

16 мая президент России Владимир Путин заявил о необходимости провести опрос горожан по вопросу строительства храма святой Екатерины на Октябрьской площади. На данный момент администрация Екатеринбурга прорабатывает моменты организации опроса.

Собор святой Екатерины планируют построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие. Решение о строительстве собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку было принято в феврале 2019 года с учетом мнения жителей города и соблюдением всех необходимых процедур. В обсуждениях приняли участие 3309 человек, из них 3107 высказались за строительство собора.