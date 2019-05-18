В ЮНЕСКО призвали к отказу от присвоения виртуальным помощникам женского голоса

ПАРИЖ, 18 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Виртуальные помощники в мобильных телефонах и других электронных устройствах почти всегда общаются с пользователями женскими голосами. ЮНЕСКО призвала лидеров цифровой индустрии к отказу от повсеместной "феминизации" электронных помощников, создающей, как полагают в организации, гендерные стереотипы.

"У большинства голосовых помощников есть женские имена и голоса, а также в них заложена послушная "личность", - говорится в опубликованном на сайте организации заявлении. - Покорность и услужливость, свойственные голосовым помощникам, иллюстрируют сексистские предрассудки, которые транслируются с применением искусственного интеллекта (ИИ). Эти предрассудки происходят от гендерного неравенства в сфере образования и технологии".

По мнению Сание Гюльсер Корат, директора отдела ЮНЕСКО по вопросам гендерного равенства, "запрограммированное порабощение" голосовых ассистентов "влияет на то, как мужчины отвечают на женский голос, и как женщины реагируют на обращенные к ним запросы". "Нам стоит задуматься о гендерных проблемах, связанных с технологиями ИИ, и задаться вопросом, кто определяет пол электронных помощников", - указала она.

В списке рекомендаций ЮНЕСКО, в частности, содержится предложение об отказе от "автоматической феминизации" электронных голосов и о введении такого произвольного выбора "озвучки", который не порождал бы у пользователей "сексистских настроений". В целом, по мнению экспертов, пользователям следует напоминать о том, что они общаются с машиной, а не с живым человеком. Также производителям советуют снабжать программы возможностью выбора между мужским и женским голосом.

По данным ЮНЕСКО, среди разработчиков ИИ только 12% женщин. В целом на женщин приходится в 13 раз меньше патентов в области информационных технологий и коммуникаций. Аналитики организации констатировали, что "в наиболее близких к достижению гендерного равенства странах, особенно в Европе, меньше всего женщин, обладающих навыками, необходимыми для построения карьеры" в сфере ИИ. Как ни странно, "самая высокая доля женщин с образованием в сфере высоких технологий" зафиксирована в арабских странах.

"Например, в Бельгии только 6% выпускников, получивших образование в сфере информационных и коммуникационных технологий, - женщины, в то время как в Объединенных Арабских Эмиратах - 58%. Этот парадокс демонстрирует необходимость принятия мер для того, чтобы поощрить женщин к получению цифрового образования", - говорится в заявлении ЮНЕСКО.