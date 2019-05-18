Эксперт: выпуск косаток в бухте Средней безопаснее их перевозки в Охотское море

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Выпуск косаток в бухте Средней в Приморье менее опасен, чем их перевозка в Охотское море, так как они плохо переносят транспортировку и могут травмироваться. Такое мнение ТАСС в субботу выразил академик РАН, директор Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, представитель экспертной рабочей группы по планам адаптации морских млекопитающих в бухте Средней Приморского края Вячеслав Рожнов.

"Животные могут травмироваться во время транспортировки, их укачивает, и это может плохо отразиться на состоянии их здоровья. К тому же выпуск косаток в районе Шантарских островов требует целого комплекса мероприятий: изготовления индивидуальных транспортных контейнеров и носилок, изготовления, транспортировки и установки удаленных реабилитационных вольеров на месте выпуска, поиска транспортного судна, его технического оборудования для перевозки косаток <…> Бухта Средняя расположена в пределах естественного ареала косаток. Несмотря на то, что эти животные появляются там не так часто, рабочая группа считает, что выпуск косаток в этом районе вполне возможен", - сказал он.

По мнению ученого, осуществление всех этих мероприятий в весенне-летний период маловероятно, так как времени на изготовление оборудования недостаточно. Пока для животных будут готовить специальные суда и комфортные условия для транспортировки, наступит зима и желательный период для выпуска косаток будет упущен, добавил ученый. В случае переноса выпуска животных на следующий год велика вероятность их гибели во время следующей зимовки в бухте Средней, отметил Рожнов.

Выпуск в бухте Средней

Тем не менее у потенциального решения выпустить косаток в бухте Средней тоже есть свои минусы, считает Рожнов. Дело в том, что животные не знакомы с этим районом и местными источниками пищи, поэтому при адаптации они могут столкнуться с определенными трудностями. К тому же диких сородичей выпущенных косаток на юге Приморья не так много, добавил Рожнов.

"Косатки редко встречаются в этом районе, поэтому социальная интеграция животных с дикими стаями маловероятна. При этом они не смогут вернуться в свои семьи и в случае выпуска в Охотском море, так как вряд ли животные вспомнят своих сородичей после года, проведенного в неволе. Именно поэтому выпускать их рекомендуется не ранее первой декады июня всех одновременно с учетом стадных отношений, сложившихся в группе, - если они будут держаться вместе, то шансов на выживание у них гораздо больше", - отметил он.

Опасение у рабочей группы вызывает и кормовая база в заливе Петра Великого на юге Приморского края, где находится и бухта Средняя. По словам Рожнова, рыбы, кальмаров и морских млекопитающих в этом ареале недостаточно для пропитания косаток, но ученые рассчитывают, что из этого района животные со временем уйдут.

"Вслед за рыбой, которая мигрирует сейчас в Охотское море, идут и тюлени, которые являются основой кормовой базы плотоядных косаток. Так что мы думаем, что косатки последуют за ними как раз в те места, где их выловили", - сказал он.

Что касается белух, то их выпуск в районе бухты Средней и возвращение в Охотское море также возможны.

"У ВНИРО летом этого года запланирован поход судна из бухты Находка в Охотское море. Пока белухи приучены питаться рыбой из рук человека, можно было бы попробовать часть из них отправить вслед за этим судном. Есть идея бросать белухам с парохода рыбу, тем самым ведя их за собой в Охотское море. Если такой эксперимент удастся, то это в значительной степени решит проблему транспортировки белух", - сказал он.

Если будет решено выпускать китообразных в бухте Средней, то животных выпустят в дикую природу уже в конце мая - начале июня, подытожил он.

Адаптация к выпуску

Чтобы адаптировать китообразных к выпуску, рабочая группа предложила срочно, в ближайшие дни, перевести животных на режим кормления без непосредственного контакта с человеком, а также переключить внимание косаток и белух на подводные объекты, сделав вольеры максимально похожими на их естественную среду обитания, рассказал Рожнов.

"Нужно поместить в вольер большие куски ламинарии, замороженные во льду блоки рыбы, чтобы они размораживались и косатки сами ее подбирали, а также бросить туда различные игрушки в виде шаров и поплавков, чтобы им было чем заняться. Это необходимо сделать до выпуска, чтобы косатки переключили свое внимание на что-то другое и отвыкали от общения с человеком", - сказал он.

Также косаток перед выпуском необходимо оснастить GPS-датчиками и пометить плавники специальными номерами, чтобы отслеживать перемещение животных в дикой природе, добавил Рожнов.

Ситуация с косатками в Приморье

В центре передержки в бухте Средняя содержались 11 выловленных для продажи в Китай косаток и 90 белух. Три белухи пропали, позже стало известно об исчезновении одной косатки. Было возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов.

Следственное управление СК по Приморскому краю сообщало, что в период с июля по сентябрь 2018 года по выданным разрешениям было выловлено 12 косаток и 90 белух. Однако 11 особей косаток были детенышами и относились к транзитному подвиду, занесенному в Красную книгу Камчатского края, 90 белух не достигли возраста половой зрелости, а 13 из них были младше одного года.

Законодательством РФ запрещено отлавливать группы китообразных, в которых замечены детеныши с сопровождающими их самками, а также самок с явными признаками беременности. Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с Росприроднадзором и Россельхознадзором выявили нарушения при выдаче разрешений на отлов, а также при содержании белух и косаток.