В Магадане шесть депутатов привлечены к ответственности за незадекларированные доходы

МАГАДАН, 18 мая. /ТАСС/. Шесть депутатов Магаданской городской думы после прокурорской проверки привлечены к дисциплинарной ответственности за незадекларированные доходы на общую сумму около 1 млн рублей. Об этом сообщается в субботу на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

"Прокуратура Магаданской области провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции лицами, замещающими муниципальные должности в Магаданской городской думе. Установлено, что депутатами законодательного органа предоставлены недостоверные и неполные сведения о доходах и имеющемся имуществе. В частности, сообщалась не соответствующие действительности информация об участии (учредительстве) в коммерческих организациях, счетах в банках, получении доходов из различных источников, о выручке от продажи транспортных средств, а также о находящихся в собственности различных объектах недвижимости. Совокупный объем незадекларированных шести депутатами доходов составил около 1 млн рублей", - сообщает ведомство.

В связи с этим прокурор области внес представление в адрес председателя Магаданской городской думы об устранении нарушений, о выявленных нарушениях был проинформирован губернатор региона Сергей Носов. По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения закона устранены, шесть депутатов-нарушителей привлечены к дисциплинарной ответственности.