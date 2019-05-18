Программу онлайн-обучения для детей с аутизмом планируется разработать в течение 1,5 года

ПЕНЗА, 18 мая. /ТАСС/. Компания "Мобильное электронное образование" (МЭО), являющаяся резидентом инновационного центра "Сколково", планирует создать онлайн-программу по предоставлению общего образования детям с расстройствами аутистического спектра в течение ближайших полутора лет. Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании, член-корреспондент Российской академии образования Александр Кондаков в ходе рабочей поездки в Пензу.

"Мы планируем очень сложный проект по оказанию помощи детям-аутистам. Рассчитываем, что разработка программы по общему образования для таких детей займет год или полтора", - отметил Кондаков.

По его словам, сложность работы в этом направлении связана с организацией образовательного контента в программе. "Это вопросы, связанные с дизайном, цветовой гаммой, размещением объектов - все это требует внимательного исследования", - добавил собеседник.

Кондаков отметил, что в настоящее время компания реализует образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья по пяти направлениям, в том числе для детей с нарушениями речи, с задержкой психического развития, со слабой формой умственной отсталости. "В понедельник будет защита докторской диссертации в Москве по результатам исследований работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья на нашей системе", - отметил Кондаков.

Компания "Мобильное электронное образование" занимается разработкой и поставкой дистанционных программных решений, образовательных услуг и сервисов для системы общего образования. Система МЭО содержит учебные онлайн-курсы по дошкольному образованию и по всем предметам школьной программы с 1-го по 11-й класс.