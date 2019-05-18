СМИ: часть праха Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Прах журналиста Сергея Доренко был захоронен на Троекуровском кладбище. Об этом говорится в заявлении радиостанции "Говорит Москва" , распространенном в субботу.

На эту тему

"Часть праха захоронили сегодня на Аллее журналистов на следующий день после кремации, оставшееся, согласно желанию Доренко, будет развеяно над горой Митридат в Керчи", - указывается в заявлении.

На церемонии присутствовали только родные и близкие главного редактора радиостанции "Говорит Москва".

Сергей Доренко умер 9 мая в центре Москвы за рулем мотоцикла. Причиной смерти стал разрыв аорты. Журналисту было 59 лет.