В чемпионате ФСИН по стрельбе победили команды Тульской области и Красноярского края

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Сотрудники УФСИН по Тульской области и ГУФСИН по Красноярскому краю стали лучшими по стрельбе из боевого стрелкового оружия в чемпионате ведомства. Об этом ТАСС сообщила представитель УФСИН по Московской области Алеся Бегленко по итогам соревнования, проходившего 13-18 мая в военно-патриотическом парке "Патриот" в Одинцовском районе Подмосковья, где расположен самый крупный в России и один из крупнейших в мире многофункциональный огневой центр.

"В чемпионате приняла участие 71 команда, в том числе от 64 территориальных управлений ФСИН и учебных вузов. В навыках стрельбы соревновались порядка 500 сотрудников ФСИН", - рассказала Алеся Бегленко.

Команды были разделены на три группы: от территориальных органов с общей штатной численностью до 3 тыс. сотрудников, территориальных органов со штатной численностью свыше 3 тыс. сотрудников и от учебных учреждений ФСИН. В первой группе победила команда УФСИН по Тульской области, второе место заняла команда УФСИН по Республике Бурятия, третье - УФСИН по Владимирской области. Во второй группе победителями стали команда ГУФСИН по Красноярскому краю (второе место - УФСИН по Алтайскому краю, третье - УФСИН по Кировской области). В третьей группе победила команда Владимирского юридического института ФСИН, второе место заняла команда Академии ФСИН России в Рязани, третье - Воронежского института ФСИН.

"Кроме того, двое сотрудников уголовно-исполнительной системы выполнили нормативы мастера спорта по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия", - сообщила Бегленко.

Победителей наградили начальник управления кадров ФСИН России Александр Пирогов, начальник УФСИН по Московской области Александр Ветров, начальник отдела служебно-боевой подготовки ФСИН Дмитрий Дмитриев. Гостем чемпионата стал почетный спортивный судья России полковник полиции Валерий Скворцов.