Власти Екатеринбурга введут общественные обсуждения при застройке особых зон города

"Договорились о следующем: на территории города мы выделим зоны, которые подлежат отдельному обсуждению по сложным процедурам, будь то референдум или опрос. Договорились о том, что следующую неделю ждем предложений горожан по изменению системы опросов, работы с общественным мнением", - сказал Высокинский.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга выделят в городе зоны, строительство в которых будет возможно только после дополнительного общественного обсуждения. Об этом в субботу сообщил глава города Александр Высокинский по итогам встречи с 60 участниками несанкционированных акций в пользу сохранения сквера на месте строительства храма.

По его словам, нынешняя система изучения мнения населения "показала определенного рода сбой". "Потому что формально вся процедура, которая сегодня проведена, соответствует принятым в городе нормативно-правовым актам, и вроде по закону все правы. А когда начинаем разбираться, у нас начинают происходить события, которые происходят", - отметил мэр.

Высокинский добавил, что все участники прошедшей в субботу в администрации встречи высказались за проведение референдума по строительству храма на месте сквера. "Мы с [Екатеринбургской городской] думой начинаем обсуждать процедуры", - уточнил он. При этом ранее на встрече мэр заявил, что проведение референдума будет стоит в десять раз дороже и продлится примерно до года.

Мэр отметил, что забор, установленный в сквере вокруг места строительства храма, останется до конца проведения референдума, при этом строительных работ на площадке вестись не будет. После встречи Высокинский еще раз посетил сквер, где осмотрел, мешает ли ограждение проходу горожан, передает корреспондент ТАСС. Для контроля ситуации на строительной площадке будет установлена мачта с четырьмя веб-камерами, сообщил глава города журналистам.

О ситуации со строительством

В Екатеринбурге с 13 мая проходят несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку. Всего с момента начала протестов были задержаны 96 человек. Из них судом на сроки от двух до 15 суток были арестованы 33 участника акций.

Собор святой Екатерины планируют построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие. Решение о строительстве собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку, было принято в феврале 2019 года с учетом мнения жителей города и соблюдением всех необходимых процедур. В обсуждениях приняли участие 3309 человек, из них 3107 высказались за строительство собора.