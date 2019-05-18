Более 5 тыс. гостей ожидают на фестивале гостеприимства "Хлеб-да-Сольба" под Ярославлем

ТАСС, 18 мая. Фестиваль русского гостеприимства "Хлеб-да-Сольба" открылся в Николо-Сольбинском женском монастыре в Переславском районе Ярославской области, организаторы ожидают, что его посетят не менее 5 тыс. человек, сообщила ТАСС исполнительный директор фестиваля Юлия Зеленская.

"Фестиваль "Хлеб-да-Сольба" открылся на территории Николо-Сольбинского женского монастыря - начинались наши многочисленные мастер-классы, пленэр для художников, фотовыставка-ретроспектива "Чудо возрождения", для гостей сегодня выступят почти 900 артистов, будут и фестиваль народных баянистов и гармонистов, частушечников, и концерт православных коллективов в храмах обители, в том числе праздничного хора Данилова монастыря. Мы ожидаем на нашем фестивале русского гостеприимства не менее 5 тыс. человек", - сказала она.

В честь возрождения обители

По ее словам, фестиваль проходит в четвертый раз и в этом году посвящен 20-летию возрождения Николо-Сольбинской обители, который создавала его нынешняя настоятельница матушка Еротиида вместе с тремя монахинями, а также 300-летию русского гостеприимства, которому решили вести отсчет с выхода указа Петра I о создании постоялых дворов для приема путешествующих людей.

"Монастырь живет по своим правилам, но в нем течет настоящая жизнь - например, в нем есть приют для 60 девочек, которые здесь учатся, занимаются хоровым пением, танцуют; есть и сестры-послушницы, у которых тоже своя жизнь и праздники <...> Мы познакомились с настоятельницей монастыря, матушкой Еротиидой в Москве, где впервые услышали удивительный хор "Сольба", в котором поют его девочки-воспитанницы. Она пригласила нас в гости в монастырь, а когда мы приехали, увидели его дружную семью, как кипит здесь жизнь - то сразу решили сделать фестиваль гостеприимства: через православие вспомнить наши певческие, музыкальные, танцевальные традиции, промыслы", - рассказала Зеленская.

Монастырские угощения

Она добавила, что на фестиваль "Хлеб-да-Сольба" собрались люди всех возрастов, приехали семьи с детьми из Ярославской, Московской, Вологодской, Волгоградской, Костромской, Тверской, Ростовской, Ивановской и других областей.

"В начале создания фестиваля мы хотели просто показать людям Николо-Сольбинский монастырь и его жизнь, но получилось, что в нем так много всего красивого, так все празднично и масштабно, что простая идея выросла в большой фестиваль. На территории монастыря мы разместили три сцены под общим названием "Музыкальные ларцы", где уже начались выступления артистов. За территорией монастыря у реки Сольба мы установили большую сцену площадью 16 на 12 м, где с 15 часов начнется программа "Сольбинские гуляния", - рассказала Зеленская.

Исполнительный директор уточнила, что фестиваль "Хлеб-и-Сольба" проводится в течение одного дня: все вместе в традиционной акции "Монастырский розовый сад" гости посадят розы на центральной аллее обители, попробуют блюда по старинным рецептам монастыря, в том числе сольбинские квас, чай и пряники, а затем угостятся блюдами на чемпионате "Большая уха" - народные повара будут варить уху белую и красную, сборную и тройную, сладкую и наливную, а также приготовят уху по оригинальным семейным рецептам.