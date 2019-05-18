Кузнецова: создание службы помощи семьям может предотвратить случаи с оставлением детей

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Случай в московской поликлинике, где молодая женщина оставила маленькую дочку, подтверждает необходимость создания в России службы в режиме одного окна для помощи семьям, попавшим в трудную ситуацию. Такое мнение высказала в субботу уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Это еще раз подчеркивает важность создания службы помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в режиме одного окна, необходимость повышения информированности населения о возможных социальных услугах", - сказала Кузнецова, слова которой приводит ее пресс-служба.

Омбудсмен предположила, что, если бы мать девочки знала, куда ей можно обратиться, если бы вовремя включились в работу необходимые службы, этой ситуации можно было избежать.

По словам Кузнецовой, девочку зовут Арина, пока она по-прежнему находится в медицинском учреждении, с ней работают врачи и другие специалисты. В больнице она пробудет еще около недели.

Ранее в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Москве сообщили о задержании 21-летней матери девочки. На допросе она заявила, что не справлялась с обязанностями, а отдать ребенка в детский дом "не додумалась".

16 мая неизвестная женщина в медицинской маске на лице оставила девочку одну в поликлинике на севере Москвы и не вернулась за ней. Врачи обратились в правоохранительные органы. Девочка находится в городской больнице под наблюдением врачей и специалистов, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.