Юлия Скрипаль продает квартиру в Москве и ищет нового хозяина для своей собаки

ТАСС, 18 мая. Дочь отравленного в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия не планирует возвращаться в Россию, она уже продала по доверенности автомобиль в Москве и ищет покупателя на свою квартиру, а также нового хозяина для своей собаки, рассказала ТАСС племянница экс-полковника ГРУ Виктория Скрипаль.

"Юлия Скрипаль не планирует возвращение в Россию: она уже продала по доверенности автомобиль Ford, а сейчас идет активная продажа ее двухкомнатной квартиры, ищут покупателя - это не скрывается, квартиру продает ее подруга по доверенности. Они с подругой общаются через социальные сети <...> Угловая двухкомнатная квартира в доме на первом этаже находится в спальном районе на северо-западе Москвы на улице Давыдковской. Юля - ее хозяйка, она одна в ней прописана. Кроме того, Юля попросила пристроить свою собаку, черную дворняжку по кличке Нуар - найти ей хорошие руки, хорошего хозяина", - рассказала Скрипаль.

Она уточнила, что до сих пор опекает 90-летнюю маму Сергея Скрипаля. "Здоровье у мамы по-всякому бывает, ведь 24 июля бабушке исполнится 91 год. В прошлом году Юля и звонила первый и последний раз на день рождения бабушки", - сказала Виктория.

Виктория Скрипаль предположила, что после продажи квартиры Юлия сделает заявление о том, что больше не вернется в Россию. "Ей придется сделать такое заявление, чтобы я успокоилась и никуда больше не обращалась", - предположила собеседница агентства.

По версии британской стороны, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта 2018 года подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество под названием "Новичок" якобы разрабатывалось в России, на этом основании обвинив Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.