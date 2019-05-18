В Москве стартовала акция по проверке знаний в сфере информационных технологий

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Общероссийская акция по проверке знаний в сфере информационных технологий - Digital диктант - в субботу стартовала в Москве. По данным организаторов, в мероприятии на двух площадках в столице приняли участие более 300 человек.

Такие же акции запланированы еще на 67 площадках в 57 городах России. Те, у кого не будет возможности их посетить, смогут пройти тест в течение недели на сайте цифровойдиктант.рф, а также в мобильном приложении. Количество участников акции, по предварительным оценкам, составит около 50 тыс. человек.

Диктант разработан с учетом разных возрастных категорий: для детей (14-17 лет) и для взрослых (от 18 лет), и разделен на три смысловых блока. "Первый посвящен основам компьютерной грамотности, а именно, различным устройствам и знаниям базовых программ. Второй - работе с интернетом, социальными сетями и онлайн-приложениями. Третий - кибербезопасности, в том числе защите персональных данных", - говорится в сообщении организаторов.

Во время запуска проекта в Москве директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко отметил, что такие мероприятия имеют еще одну важную направленность - это борьба с фейковыми новостями. "Когда пользователь станет чуточку грамотнее в этом плане, мы сможем лучше бороться с такими вещами как фейковые новости. Это большая нагрузка на бизнес, это давление на СМИ и онлайн-площадки из-за обвинений в манипулировании общественным сознанием", - пояснил он. "А при распространении знаний о законах в цифре человек сам будет разбираться, где какая информация", - подчеркнул Плуготаренко.

По его мнению, подобные мероприятия затрагивают огромный пласт, который не обсуждается в повседневной жизни. "Мало кто из нас знает, как обезопасить себя при онлайн-платежах или какие фотографии не стоит выкладывать в соцсети с геопозицией. Диктант затрагивает и эти направления", - заключил спикер.