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Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге

Полиция установит личности провокаторов на незаконных акциях в Екатеринбурге

По словам главы города Александра Высокинского, это будет сделано по имеющимся фотографиям и видеозаписям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Полиция установит по фото и видео личности людей, участвовавших в несогласованных акциях против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге и допускавших провокации и оскорбления представителей правоохранительных органов. Об этом сообщил журналистам в субботу глава города Александр Высокинский.

В Екатеринбурге с 13 мая проходят несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку. Всего с момента начала протестов были задержаны 96 человек, из них судом на сроки от двух до 15 суток арестованы 33 участника акций, девять из них обжаловали решение суда.

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"Мы столкнулись с тем, что в этой массе людей стали появляться провокаторы. Это балаклавы. Это призывы "Давайте будем милицию оскорблять, пинать, нарываться, станем народными героями, и пусть нас арестуют". Видеозаписи все есть. Из тех, кто кричал "Давайте драться с полицией", не арестовали ни одного, потому что все они растворились в толпе. Понятно, что остались фотографии, что будем вычислять", - сказал Высокинский.

Ранее мэр сообщал журналистам, что провокации на несогласованных акциях протеста в Екатеринбурге рядом с местом строительства храма святой Екатерины организовали приезжие.

В субботу прошла встреча главы города с 60 участниками несанкционированных акций. По ее итогам было решено начать обсуждение процедуры проведения референдума. Мэр отметил, что забор, установленный в сквере вокруг места строительства храма, останется до конца проведения опроса или референдума, при этом строительных работ на площадке вестись не будет. Он выразил надежду, что с этого момента диалог с горожанами по данному вопросу продолжится в конструктивном ключе.

Собор святой Екатерины планируют построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие. Решение о строительстве собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку, было принято в феврале 2019 года с учетом мнения жителей города и соблюдением всех необходимых процедур. В обсуждениях приняли участие 3309 человек, из них 3107 высказались за строительство собора.

Теги
РоссияСвердловская областьСитуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
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