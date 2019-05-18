Племянница Скрипаля в июне начнет публикацию книги об отравлении в Солсбери в соцсетях

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля - Виктория Скрипаль - с 1 июня начнет публиковать в социальных сетях главы своей книги "Беседа с черным котом", посвященной инциденту с отравлением в Солсбери. Об этом Виктория рассказала ТАСС в субботу.

"Произошли разногласия с человеком, который согласился помогать мне в написании книги <...> И я решила, что лучше сама буду писать книгу главами в социальных сетях и с 1 июня начну выкладывать ее главы в Facebook и "ВКонтакте", - рассказала она.

Она уточнила, что надеется на порядочность своего бывшего помощника. "Надеюсь, что он человек порядочный и не будет публиковать то, что у него имеется. У меня самой рукописи нет, потому что я надиктовывала, а он обрабатывал. Теперь буду сама писать книгу "Беседа с черным котом" и выкладывать в неделю по одной главе", - уточнила она.

Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС Виктория Скрипаль говорила, что в феврале закончит писать книгу. Она будет построена в виде беседы с восьмилетним черным котом Гариком, который живет в ее семье. Она предполагала, что объем издания составит минимум 100 страниц. Книга будет рассказывать, как отравление в Солсбери отразилось на жизни ее семьи.

По версии британской стороны, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта 2018 года подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество под названием "Новичок" якобы разрабатывалось в России, на этом основании обвинив Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.