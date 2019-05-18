Четыре цифровые школы планируется открыть в Саратовской области в 2019 году

ПЕНЗА, 18 мая. /ТАСС/. Четыре цифровые школы планируется открыть в Саратовской области по модели белгородской школы "Алгоритм успеха", однако окончательное решение будет зависеть от результатов ОГЭ и ЕГЭ, который сдавали ученики "Алгоритма успеха". Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании "Мобильное электронное образование" (МЭО), член-корреспондент Российской академии образования Александр Кондаков в ходе рабочей поездки в Пензу.

Школа "Алгоритм успеха" была открыта в Белгородcкой области в 2018 году. Весь учебный процесс в ней осуществляется с использованием цифровых сервисов: образовательная программа основана на онлайн-платформе МЭО, а вместо печатных учебников дети используют электронные книги, планшеты и ноутбуки.

"Регионы начали использовать эту модель [школы "Алгоритм успеха"], в частности Саратовская область планирует четыре таких школы запускать. Сейчас по этому вопросу идут переговоры. Насколько я понимаю, открытие планируется в 2019 году", - отметил Кондаков.

По его словам, сейчас представители компании ожидают результатов ОГЭ и ЕГЭ, который сдавали ученики "Алгоритма успеха", чтобы сделать окончательный вывод об эффективности цифровой школы.

"Предварительные результаты показывают, что успехи учеников будут более высокими [чем в традиционных общеобразовательных школах]. В целом работа в нашей системе показывает, что идет рост качества образования на 10-15%", - добавил собеседник.

Компания "Мобильное электронное образование", являющаяся резидентом инновационного центра "Сколково", занимается разработкой и поставкой дистанционных программных решений, образовательных услуг и сервисов для системы общего образования. Система МЭО содержит учебные онлайн-курсы по дошкольному образованию и по всем предметам школьной программы с 1 по 11 класс.