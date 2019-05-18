Более 24 тыс. военных примут участие в поисках захоронений времен ВОВ в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мая. /ТАСС/. Более 24 тыс. военнослужащих примут участие в поисках захоронений советских воинов в районе сражений времен Великой Отечественной войны в Ростовской области в рамках стартовавшей акции "Вахта памяти", сообщил журналистам в субботу начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.

"Более 24 тыс. военнослужащих ЮВО примут участие в поисковых мероприятиях военно-патриотической акции "Вахта памяти". Сводные поисковые отряды проведут поисковые работы недалеко от рубежей кровопролитных сражений легендарной батареи Героя Советского Союза лейтенанта Сергея Оганова из состава 606 стрелкового полка 317-й Бакинской стрелковой дивизии и моряков 76-й отдельной морской стрелковой бригады 56-й армии Южного фронта, вставших на пути полчищ танковых дивизий немецко-фашистского захватчика", - сказал он.

Поисковые мероприятия стартовали в субботу, торжественной церемонией открытия руководил командующий объединением ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-майор Николай Гостев.

Поиски захоронений будут идти в районе села Несветай Мясниковского района Ростовской области. Вместе с военнослужащими в акции принимают участие члены Союза поисковых отрядов Ростовской области и отряды юнармейцев, развернуты 20 лагерей. Участники акции проведут работы по установлению личности погибших и пропавших без вести, чтобы увековечить их имена.