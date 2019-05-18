РПЦ сожалеет, что строительство храма в Екатеринбурге спровоцировало насилие

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Церковь выступает за мир в обществе и сожалеет о том, что на площадке строительства Екатерининского собора в Екатеринбурге проявилось насилие. Об этом на своей странице в Facebook написал в субботу председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Русской православной церкви митрополит Волоколамский Иларион.

"Церковь сожалеет о том, что на площадке строительства проявилось насилие. Церковь всегда выступает за мир и согласие в обществе, многое делает для консолидации людей. Церковь готова к диалогу со всеми, в том числе с теми, кто сегодня выступает против инициированных ею проектов", - гласит запись на странице главы ОВЦС.

Митрополит Иларион заверил, что по окончании строительства храма места для прогулок горожан не станет меньше. "Желание иметь красивую парковую зону - это и желание тех, кто выступает за восстановление храма святой Екатерины. Расширение прогулочных и парковых зон, обеспечение горожан широкими возможностями для отдыха, интеллектуальной деятельности, спорта - все это заложено в проекте строительства. По завершении строительства площадь для прогулок и отдыха значительно увеличится, будут благоустроены площадки для проведения массовых общегородских мероприятий, увеличится количество зеленых насаждений", - написал архиерей.

При этом, считает митрополит, противников строительства собора в городе значительно меньше, чем сторонников. "Чтобы в целом увидеть соотношение сил, стоит посетить Екатеринбург в "царские дни" (16-17 июля) и посмотреть, сколько людей пройдет пешком 20-километровый путь от места убийства к месту предполагаемого захоронения царской семьи. В прошлом году этим путем вместе с патриархом прошло более 100 тыс. человек. Ни одна сила, оппозиционная церкви, не наберет и десятой части этого количества на свои протестные акции", - написал глава ОВЦС.

История конфликта

В Екатеринбурге с 13 мая проходят несогласованные акции, связанные с выбором места строительства храма в сквере. Всего с момента начала протестов были задержаны 96 человек, 33 из них получили от двух до 15 суток административного ареста.

16 мая президент России Владимир Путин заявил о необходимости провести опрос горожан по вопросу строительства храма святой Екатерины на Октябрьской площади. На данный момент администрация Екатеринбурга прорабатывает моменты организации опроса.

Собор святой Екатерины планируют построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие. Решение о строительстве собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку было принято в феврале 2019 года с учетом мнения жителей города и соблюдением всех необходимых процедур. В обсуждениях приняли участие 3309 человек, из них 3107 высказались за строительство собора.