Более 24 тыс. военных станут участниками акции "Вахта памяти" на юге России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мая. /ТАСС/. Более 24 тыс. военнослужащих Южного военного округа станут поисковиками в ходе военно-патриотической акции "Вахта памяти" в нынешнем году в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Об этом сообщил ТАСС в субботу руководитель пресс-службы округа Вадим Астафьев.

"В общевойсковых объединениях округа, а также в армии ВВС и ПВО, Каспийской флотилии и Черноморском флоте развернуто более 20 полевых лагерей, где с мая по октябрь в поисковых работах будет задействовано, в общей сложности, более 24 тыс. военнослужащих", - сказал Астафьев.

В частности, в субботу в районе села Несветай Мясниковского района Ростовской области командующий 4 армии ВВС и ПВО Николай Гостев открыл такой поисковый лагерь своих подчиненных.

Сводные поисковые отряды летчиков совместно с юнармейцами и местными поисковиками исследуют рубежи обороны 606-го стрелкового полка 317-й Бакинской стрелковой дивизии и моряков 76-й отдельной морской стрелковой бригады 56-й армии Южного фронта 1941 года.

Астафьев напомнил, что в прошедшем сезоне около 27 тыс. армейских поисковиков ЮВО обнаружили останки 122 защитников Отечества, имена 12 из которых удалось установить. Найдено более 7 тыс. фрагментов вооружения, экипировки и обмундирования солдат Великой Отечественной войны.