Около 600 млн рублей вложат в реконструкцию набережной в Амурске в Хабаровском крае

АМУРСК, 18 мая. /ТАСС/. Власти Амурска планируют реконструировать городскую набережную за счет средств инвесторов, проект оценивается примерно в 600 млн рублей из разных источников, сообщил журналистам глава Амурского района Хабаровского края Павел Боровлев.

"Около 600 млн рублей планируется направить на реконструкцию набережной реки Амур в Амурске. Это значимый проект, в прошлые годы была сделана малая толика", - сказал Боровлев после совещания с участием губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Амурске в субботу.

Он отметил, что в основном реконструкция набережной будет вестись на частные средства, в том числе компании "Полиметалл". Проектно-сметная документация будет готова к концу 2019 года, в частности, по данным районной администрации, набережную предлагается продлить.

Благоустройство набережной в Амурске ранее велось в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды". Ремонтировались лестничные марши, прогулочные зоны, приводились в порядок зеленые насаждения.