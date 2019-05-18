Курортный сезон на юге России откроет парусная регата "Золотое кольцо Боспорского царства"

Стартовав в субботу в Таганроге, участники регаты совершат захватывающее парусное путешествие по Черному и Азовскому морям, посетив последовательно Геленджик (Торик), Анапу (Горгиппия), Керчь (Пантикапей), Ялту и Севастополь (Херсонес), открывая в этих городах курортный сезон, сообщил ТАСС президент Федерации парусного спорта Краснодарского края Сергей Захаров.

"Парусная регата, организованная в рамках проводимого с 18 мая по 13 июня фестиваля "Золотое кольцо Боспорского царства", откроет курортный сезон на всем юге России. Участники регаты пройдут вдоль Черноморского побережья и сделают остановки в городах, сохранивших уникальные памятники античного периода, связанные с историей и культурой Боспорского царства. Общую координацию проекта осуществляет РГО при поддержке Федерального агентства по туризму. Организатор регаты - краснодарская краевая Федерация парусного спорта", - сказала она.

Он уточнил, что регата, в которой примут участие предположительно порядка 20 яхт, разбиты на два этапа. Первый - это Таганрог и Геленджик, где к регате могут присоединиться новые яхты, второй - Геленджик - Севастополь, куда участники гонки прибудут 1 июня. В процессе регаты пройдут ночные гонки, планируется также прохождение яхтсменов под Крымским мостом. Награждение победителей состоится на торжественной церемонии закрытия регаты в Севастополе.

"Наша регата объединит яхтсменов и любителей морских путешествий со всей России. Мы приглашаем к участию всех желающих, ждем новичков, и даже если у кого-то нет опыта, мы всему научим", - сказал Захаров.

Познавательный аспект регаты

В каждом городе яхтсменов ждет насыщенная фестивальная программа, подготовленная местными властями для туристов в рамках фестиваля. Они смогут посетить музейные экспозиции античного периода, места археологических раскопок, карнавальные представления, гастрономические ярмарки, экскурсы в историю виноделия и многое другое, рассказала ТАСС руководитель туркомпании "Риал-Тур" Римма Алексаньянц.

По словам координатора проекта Ивана Чайки, дни фестиваля станут масштабным праздником, охватывающим сразу четыре субъекта России, с разнообразными мероприятиями, участники которых смогут выбрать что-то по душе.

Но уникальность фестиваля заключается еще и в том, что он носит не столько развлекательный, сколько образовательный характер. В Таганроге, откуда стартовал первый этап регаты по городам древнего Боспорского царства, развернули музей под открытым небом и представили единственную в России реконструкцию морского сражения, уточнила ТАСС глава фонда "Возрождение Таганрога" Елена Сирота.

"На набережной Таганрога мы реконструировали события по обороне Таганрога в 1855 году, когда союзная эскадра из боевых пароходов и канонерских лодок англичан и французов вела обстрел города в течение трех недель, нападение было отбито защитниками города. У нас развернуты многочисленные театрализованные площадки, погружающие посетителей в античное прошлое. Здесь гости узнают, как создавалась первая в России военно-морская база, могут подержать в руках артефакты, в том числе пушечные ядра французских и английских орудий, которыми интервенты в 1855 году обстреливали беззащитный город", - добавила она.

О проекте

"Золотое кольцо Боспорского царства" - глобальный турмаршрут по 10 местам, где в античное время располагались города древнего государства Боспор. Проект объединил более 200 объектов экскурсионного показа, включая археологические комплексы Херсонес Таврический (Севастополь), Пантикапей (Керчь) и древние города на Таманском полуострове - Горгиппия и Фанагория. Маршрут разработан Краснодарским региональным отделением РГО совместно с Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Проект стал победителем национальной премии "Хрустальный компас".