Дагестан на WorldSkills Russia в Казани будет представлен в восьми компетенциях

МАХАЧКАЛА, 18 мая. /ТАСС/. Республика Дагестан будет представлена на национальном чемпионате WorldSkills в Казани в восьми компетенциях, сообщила пресс-служба Министерства труда и социального развития региона.

Национальный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) состоится с 20 по 24 мая 2019 года в Казани.

"В столице Татарстана Дагестан будет представлен в восьми компетенциях: "Медицинский и социальный уход", "Преподавание в младших классах", "Предпринимательство", "Программные решения для бизнеса", "Поварское дело", "Администрирование отеля", в категории "юниоры" - "Эксплуатация беспилотных авиационных систем" и в возрастной категории 50+ - "Медицинский и социальный уход", - говорится в сообщении.

Участие во всероссийских соревнованиях примут девять представителей республики и столько же сертифицированных экспертов, которые готовились к чемпионату вместе с международными экспертами Союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)".

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills пройдет в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. В нем примут участие конкурсанты более чем из 60 стран мира. Они будут соревноваться в 56 компетенциях.

WorldSkills - международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. Россия является членом движения WorldSkills International с 2012 года.