СК наградил врио губернатора Петербурга медалью "За чистоту помыслов и благородство дел"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов награжден медалью Следственного комитета РФ "За чистоту помыслов и благородство дел". Награждение состоялось в субботу в рамках торжественного мероприятия, которое было посвящено третьей годовщине образования Санкт-Петербургской академии Следственного комитета РФ, передает корреспондент ТАСС.

Присутствующий на мероприятии председатель СК РФ Александр Бастрыкин отметил, что Беглов "делает очень многое для академии Следственного комитета".

"Истоки следствия были здесь, в Санкт-Петербурге. В 1713 году издается указ Петра I о создании специализированного следственного органа - следственная канцелярия", - сказал Беглов.

Обращаясь к Бастрыкину, врио губернатора отметил вклад руководства СК в воспитание нового поколения российских правоохранителей.

Медаль "За чистоту помыслов и благородство дел" была утверждена приказом СК РФ от 23 июня 2014 года. Ею награждаются сотрудники и федеральные госслужащие Следственного комитета, граждане РФ за их многолетнюю и активную деятельность, направленную на качественное решение СК ряда задач. Среди тех, кто получил медаль - народная артистка СССР Элина Быстрицкая, худрук Малого театра Юрий Соломин, ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий, академик, бывший преподаватель премьер-министра Дмитрия Медведева Георгий Толстой. Посмертно медалью была награждена врач Елизавета Глинка (доктор Лиза), погибшая в авиакатастрофе над Черным морем.