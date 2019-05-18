Родившихся в Крыму львят-близнецов назвали в честь президентов России и США

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мая. /ТАСС/. Львят-близнецов, родившихся в крымском сафари-парке "Тайган" назвали Владимиром и Дональдом в честь президентов России и США, сообщил в субботу ТАСС директор парка Олег Зубков.

"Родились два близнеца, мы их назвали в честь президента России и президента США: Владимиром и Дональдом, потому что нам захотелось поддержать президента России в налаживании российско-американских отношений. Мы направили их свидетельства о рождении и информацию о том, как мы их назвали в администрации президентов этих двух стран. Это просто такое человеческое отношение к большой политике, которая делается президентом США и России", - сказал Зубков.

В субботу в парке львят представили собравшимся по этому случаю журналистам. Владимир и Дональд родились у пары львов, которых зовут Лиза и Персей. "Прекрасные родители, хорошая мама, сама кормит их, здоровые два брата", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что всего на данный момент в парке родились 30 малышей от различных пар львов и тигров.

"Это такой хороший повод из Крыма: мы хотим потепления, восстановления отношений между Америкой и Россией, мне кажется, что это приятный повод для переговоров президента России и президента Соединенных Штатов. Мы действительно хотим, чтобы снялись санкции, чтобы крымчане ездили в Соединенные Штаты Америки, там есть, чему поучиться, есть, на что посмотреть", - резюмировал Зубков.

Сафари-парк "Тайган" – крупнейший в Европе питомник львов и других животных, в основном крупных млекопитающих. Сейчас на территории парка свободно проживают более 70 львов, свыше 50 тигров, а также сотни других животных, в том числе медведи, верблюды, леопарды. Питомник расположен в Белогорском районе Крыма, на берегу Тайганского водохранилища. Занимает 32 га, примерно 20 га отведено под сафари-парк львов, на остальной территории размещены стационарный и детский зоопарки.