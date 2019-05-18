Более чем в 1,5 раза выросло число сдающих ЕГЭ по химии

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Количество школьников, сдающих химию в качестве Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году, увеличилось более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом корреспонденту ТАСС в субботу сообщил президент химического факультета МГУ Валерий Лунин в ходе Всероссийского химического диктанта.

"Если в прошлом году 84,5 тыс. школьников избрали химию в качестве ЕГЭ, то в этом году уже 138 тыс., увеличение значительное, в чем немаловажную роль играет и проведение Всероссийского химического диктанта", - сказал он.

В этом году химический диктант проходит во второй раз на сотнях площадок по всей России и в Турции. В ходе диктанта участники отвечают на 25 вопросов в течение 45 минут. "Вопросы составляют профессора химического факультета <...>, многие вопросы связаны с обыденной жизнью, каждый раскрывает роль и значение химии в жизни современного человека и общества", - рассказал Лунин.

По его словам, если из 25 вопросов половина ответов даны правильно - это уже очень хороший результат. "В прошлом году президент Российского союза химиков Виктор Иванов признался, что на два вопроса ответить не смог, а мальчик рядом сказал, что ответил на все. Сегодня пара вопросов были посложнее, детям не так просто ответить, но посмотрим по результатам", - отметил профессор, добавив, что онлайн-версия диктанта будет доступна для прохождения до 20 мая.

По словам Лунина, возможно, в будущем диктант будет иметь двуязычный формат, чтобы привлекать к участию другие страны. Он пояснил, что "обращения [об участии] были и в этом году". "Когда мы открывали международный год 150-летия таблицы Менделеева в Париже, нашу выставку посетили четыре тысячи французских школьников, которые выразили заинтересованность в участии".

"Всем мы обязаны химии <...> Химия - это та наука, которая сегодня наряду с другими науками, работает над тем, чтобы кардинально изменить качество жизни человечества", - заявил в свою очередь генеральный директор корпорации "Российский учебник", которая выступает одним из организаторов диктанта.