В Самаре воссоздали одну из ключевых битв русско-турецкой войны 1877-1878 годов

САМАРА, 18 мая. /ТАСС/. Российские и болгарские реконструкторы на международном фестивале "Самарское знамя" в Самаре воссоздали одно из ключевых сражений русско-турецкой войны 1877-1878 годов, которое прошло близ болгарского города Ески-Загра (ныне Стара-Загора). Около 60 человек в исторической форме российской и турецкой армий с копиями огнестрельного оружия конца XIX века воспроизвели сцены из сражения, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы воссоздаем атмосферу одной из ключевых битв русско-турецкой войны под Стара-Загорой в 1877 году. Самара имеет прямое отношение к этой войне - именно наши соотечественники, пытаясь поддержать болгар, подарили им Самарское знамя. Рядом с полем боя мы организовали военный госпиталь, в котором можно увидеть, как лечили раненых солдат в XIX веке", - сказала ТАСС исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества в Самарской области Инна Жичкина.

В годы русско-турецкой войны гласный Самарской городской Думы Петр Алабин выступил с инициативой изготовить и передать знамя в дар болгарам, у которых после многолетней турецкой оккупации не было боевого символа. Знамя вышили по эскизам монахини Иверского монастыря. Это трехцветный флаг с полосами красного, белого и синего цветов. В центре полотнища находятся изображения Богоматери, а также Кирилла и Мефодия в золотом кресте.

В апреле 1877 года в Самаре состоялся крестный ход, во время которого знамя пронесли по главным улицам города, а затем отправили в Болгарию. Сейчас Самарское знамя хранится в Софии, а его копии - в Самарском военно-историческом музее ПурВО, Иверском женском монастыре и музее им. П. В. Алабина.

"Я приехал в Россию вместе с делегацией болгарского ополчения, но именно сейчас [на реконструкции] я - турецкий паша. Здесь я руковожу армией, которая в годы войны пыталась украсть Самарское знамя. Мы реконструируем спасение этой святыни под Стара-Загорой", - рассказал ТАСС участник мероприятия Петр Димитров.

По его словам, в реконструкции битвы за Самарское знамя приняли участие более 60 человек, в том числе приглашенная делегация из Болгарии. Организаторами фестиваля выступили "Российское военно-историческое общество" в Самарской области, Самарское региональное отделение партии "Единая Россия", правительство Самарской области.

О фестивале

Международный фестиваль "Самарское знамя" проводится с 2017 года в честь 140-летия освобождения Болгарии от османского ига. В рамках фестиваля в Самаре проходит молебен в Иверском монастыре, а после участники крестным ходом с иконами и копией знамени спускаются в Струковский сад. Здесь, помимо реконструкции боев, проходит торжественный концерт, работают интерактивные площадки. Взрослым и детям предлагают сделать мартиницы - кукол из ниток, которые по славянским преданиям приносят удачу.

3 марта 1878 года был подписан Сан-Стефанский мирный договор, который зафиксировал победу русской армии в русско-турецкой войне и принес свободу Болгарии, находившейся 500 лет под османским владычеством. В итоге Болгария, население которой на тот момент составляло 4,8 млн человек, получила статус независимого государства, а 3 марта стало Днем освобождения Болгарии от османского ига.