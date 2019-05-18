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Васильева: Великой Отечественной войне в школьных учебниках нужно уделять больше времени

Министр просвещения выступила в Музее Победы в рамках акции "Ночь в музее"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Министр просвещения России Ольга Васильева считает, что в школьных учебниках следует уделять больше времени Великой Отечественной войне. Такое мнение она высказала в субботу во время своего выступления в Музее Победы в рамках акции "Ночь в музее".

"В учебниках по истории очень мало уделено по часам тому периоду, который вошел в историю как Великая Отечественная война, как основная часть одной из самых страшнейших войн в истории человечества", - сказала Васильева.

Культурно-образовательная акция "Ночь музеев" ежегодно проводится в России на протяжении 12 лет. Традиционно она проходит в третьи выходные мая. В этом году тема проекта - "Живи в музее". В программе московских музеев запланировано более 350 мероприятий на 200 площадках.

Теги
РоссияВасильева, Ольга Юрьевна
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