Открытие "Книжных аллей" в центре Петербурга посетили около 10 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Около 10 тыс. человек пришли на открытие пятой ежегодной ярмарки "Книжные аллеи" в Центральном районе Санкт-Петербурга. До 21 сентября петербуржцы и гости города смогут здесь почитать и приобрести книги под открытым небом, сообщили в субботу в пресс-службе комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга.

"18 мая в 12:00 мск на Малой Конюшенной улице состоялось торжественное открытие "Книжных аллей" при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации. Мероприятие посетили около 10 тыс. человек", - информировали в пресс-службе.

В 40 павильонах выставлено более 50 тыс. книг преимущественно петербургских писателей: краеведческая и детская литература, мемуары известных актеров и режиссеров.

По выходным дням в течение всех четырех месяцев работы ярмарки будут проводиться встречи с писателями, презентации новых книг и художественные чтения.

Малая Конюшенная улица, на которой расположились "Книжные аллеи", - одна из исторических улиц в районе Невского проспекта. В 1997 году она стала первой пешеходной улицей в современном Петербурге. Открытие на ней книжного пространства продолжает традиции довоенного Ленинграда, когда эта улица носила имя революционерки Софьи Перовской - каждую весну здесь открывались ярмарки от Дома книги.