Православные вышли на молебен на месте строительства храма в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Православные в Екатеринбурге вышли на молебен в поддержку возведения храма святой Екатерины на месте сквера. После вечернего субботнего богослужения рядом со строительной площадкой собрались сотни человек - священники, прихожане, сестры милосердия, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

"Здесь стоят сестры милосердия, священники, прихожане. Они исполняют пасхальные песнопения - песни, которые объединяют нашу страну. Молебен не организован, люди собрались стихийно, чтобы поддержать свой город в стремлении объединиться и не дать себя расколоть. Только что закончилось традиционное субботнее вечернее богослужение, и люди после него направились сюда", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, православные хотели помолиться в сквере и ранее, однако прислушались к просьбе правоохранительных органов не обострять конфликтную ситуацию. "Но позавчера в паблике "Храм святой Екатерины" стартовал флэшмоб "Храм - сердце города" (предлагает делиться фотографиями в соцсетях в поддержку храма), он разлетелся по всей стране, потому что вся страна обеспокоена тем, что прецедент сопротивления строительству храма вдруг разросся до масштабов страны. Это желание защитить православие, поддержать горожан в их стремлении не ссориться и привело православных общественников сюда сегодня", - пояснили в пресс-службе.

В Екатеринбурге с 13 мая проходят несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку. Всего с момента начала протестов были задержаны 96 человек, из них судом на сроки от двух до 15 суток арестованы 33 участника акций, девять из них обжаловали решение суда.

В субботу губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал заявление о том, что 20 мая будет опубликован перечень новых возможных мест для строительства храма.

Собор святой Екатерины планируют построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие. Решение о строительстве собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку было принято в феврале 2019 года с учетом мнения жителей города и соблюдением всех необходимых процедур. В обсуждениях приняли участие 3309 человек, из них 3107 высказались за строительство собора.