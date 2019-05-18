Власти Казани установили запрещающие таблички рядом с открывшимся из-за обмеления трактом

ТАСС, 18 мая. Сотрудники администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани установили в субботу информационные таблички о запрете разбора ранее бывшего затопленным булыжного тракта, построенного ориентировочно в XIX веке. Дорога в мае вышла на поверхность из-за обмеления реки Волги. Об этом сообщила на своей странице в Facebook помощник президента Татарстана Олеся Балтусова.

Накануне Балтусова провела совещание с участием представителей госорганов, властей города и общественников. В ходе дискуссии и рассмотрения материалов обследования участники решили взять покрытие под охрану как объект археологического наследия. Это связано с тем, что посетители находят на дороге предметы быта, некоторые из них самовольно ищут артефакты, используя металлоискатели, что незаконно.

"Сегодня информационные таблички, о которых мы договорились с членами вчерашнего совещания, городской администрацией, установлены. Замглавы [администрации] Вахитовского [и Приволжского] районов Дмитрий Кадыкеев лично разъяснял собирающим камни и железо регламент на объекте культурного наследия: гулять можно, разбирать мощение - нет", - сообщила Балтусова.

На своей странице в Facebook Балтусова также написала, что многие жители поддержали идею об установке табличек и помогали их прибивать. Соблюдение запрета проверяют полицейские, патрулирующие тракт. Балтусова разместила видеозапись, на которой останавливают автомобиль, груженый железом с тракта. После разъяснений водитель сам прибивает информационную листовку с запретом о разборе мощения.

По предварительным данным комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия, мощеная дорога относится к утраченной пристани, которая располагалась в старых границах русла Волги. Тракт стал популярной достопримечательностью, ему намерены придать статус объекта культурного наследия (ОКН).