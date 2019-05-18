Волонтеры РПЦ начали приводить в порядок храмы Пскова на средства гранта президента

ПСКОВ, 18 мая. /ТАСС/. Порядка 600 волонтеров начали приводить в порядок храмы Пскова в рамках проекта Русской православной церкви "Наши древние храмы", который стартовал в субботу на территории Псковской области. Об этом сообщил журналистам митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), который также является председателем Патриаршего совета по культуре и членом Совета при президенте РФ по культуре и искусству.

Ранее ТАСС сообщал о том, что Фонд Андрея Боголюбского выиграл президентский грант на реализацию в Псковской области проекта "Наши древние храмы". В рамках него волонтеры приводят в порядок фасады церквей, а также прилегающие к храмам территории. Проведение такой акции для Псковской области крайне актуально, так как на территории Пскова и окрестностей расположено порядка 380 памятников религиозного значения, большая часть из них нуждается в реставрации.

"Полгода назад мы решили привести в порядок храмы. И это предложение нашло очень широкий отклик: 600 человек в течение 10 весенних дней будут трудиться на этих памятниках, в наших храмах и монастырях. Ну и, конечно, священники помогают. Такая работа будет проводиться на 30 храмах Пскова и рядышком с городом, все это древние памятники архитектуры. Идея не только в том, чтобы привести храмы в порядок. Все это объединяет людей: и храм, и общая работа, общее дело, осознание того, что мы причастны к созданию и сохранению наших великих древних святынь", - сказал Тихон.

Он также добавил, что для участия в проекте "откликнулось очень много студентов". Кроме того, Тихон отметил значимость проводимой работы для псковских святынь. "Здесь в Пскове уникальнейшие памятники, древние. Нет такого количества памятников федерального значения ни в одной области, как в Псковской. Но, к сожалению, очень многие из них здорово запущены. Порой бывает, что священник только один и у него прихожане люди преклонного возраста", - резюмировал митрополит.