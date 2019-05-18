Граждане стран СНГ вместе отметили в постпредстве РФ в Женеве годовщину Победы

ЖЕНЕВА, 18 мая. /ТАСС/. Праздник с участием сотрудников дипмиссий и посольств стран СНГ, посвященный 74-й годовщине Великой Победы, состоялся в субботу в постоянном представительстве России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве. Он стал завершающим событием в серии мемориальных мероприятий, проводившихся в мае в Швейцарии: среди них возложение 9 мая венков к памятнику советским воинам в Базеле и проведение в Женеве и Базеле акции "Бессмертный полк".

"Мы празднуем День Великой Победы и чтим память погибших на фронтах, всех, кто вносил свой вклад в Победу в тылу, все тех, кто был сопричастен к этой Победе, - заявил, выступая на торжественной церемонии, постпред России Геннадий Гатилов. - Сегодня мы празднуем этот день, может быть, немножко отдаленно, но, с другой стороны, считаю, что это является хорошим заключительным аккордом празднования великого Дня Победы". Глава российской дипмиссии тепло поблагодарил "всех, кто пришел на праздник, и прежде всего наших дорогих друзей из миссий стран СНГ за их вклад в организацию этого мероприятия".

Гатилов подчеркнул, что подвиг героев не меркнет с годами. "Мы всегда будем проносить его из поколения в поколение и чтить память тех, кто отдал свои жизни за нашу Родину, кто сражался за нее", - отметил он. Дипломат подчеркнул, что будет сделано все, чтобы не допустить переписывания истории. "В том числе мы будем бороться с этим явлением здесь, на женевской площадке", - сказал он.

Постоянный представитель Республики Беларусь при женевской штаб-квартире ООН Юрий Амбразевич заявил на церемонии: "Память о войне, завершившейся 74 года назад, живет в нас. Мы помним жертвы, мы помним ее героев, и это и есть наш ответ павшим и победившим, это и есть наша ответственность за то, чтобы война не повторилась". "Это накладывает на нас великую ответственность - чтобы наши внуки, наши правнуки, наши дети помнили о войне. Именно поэтому мы сегодня здесь все вместе - чтобы не допустить, чтобы эстафета памяти прервалась ", - заключил Амбразевич.

Общий праздник

Дипмиссии государств СНГ уже не один год вместе отмечают День Победы в постоянном представительстве России. После торжественной церемонии гостям была представлена проникновенная музыкально-поэтическая композиция на тему Великой Отечественной войны, подготовленная учащимися школы при постпредстве РФ. Прозвучали широко известные и любимые на пространстве бывшего СССР песни о войне и Великой Победе. Затем состоялась праздничная "маевка", на которой сотрудники дипмиссий Белоруссии, Таджикистана, Киргизии, Армении, Узбекистана, Азербайджана и Казахстана вместе с россиянами предложили участникам праздника отведать блюда национальной кухни.

Мемориальные мероприятия, посвященные Дню Победы, проходят в Швейцарии с 4 мая, когда в Женеве состоялось шествие "Бессмертного полка". Седьмого мая в Женеве и девятого мая в Берне открылись выставки работ фронтового фотокорреспондента ТАСС Евгения Халдея. Девятого мая граждане стран СНГ возложили венки к памятнику советским воинам на кладбище "Хёрнли" в Базеле. Там также прошла акция "Бессмертный полк", которая проводилась уже четвертый год подряд.