Конкурс "Селфи в музее" прошел в Национальном музее Таджикистана

ДУШАНБЕ, 18 мая. /ТАСС/. Конкурс "Селфи в музее", посвященный Международному дню музея, прошел в Национальном музее Таджикистана в субботу в Душанбе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Для привлечения к акции "Ночь в музее" подростков и молодежи, среди которых очень популярны "селфи", Национальный музей организовал конкурс "Селфи в музее" на фоне какого-либо музейного экспоната и публикации фотографии в социальных сетях. Такой современный подход вызвал большой интерес среди молодых людей, которые с 1 по 18 мая посетили наш музей", - сказал Абдували Шарифзода, директор Национального музея Таджикистана, открывая акцию "Ночь в музее". По его словам, "Таджикистан уже несколько лет участвует в акции "Ночь в музее", которая проходит в честь Международного дня музеев".

Национальным музеем Таджикистана в рамках акции "Ночь в музее" было организовано большое количество мероприятий - выступления цирковых артистов и музыкантов, чтение стихов на "Трибуне для молодых поэтов" и уроки каллиграфии, мастер-класс по художественному искусству и театрализованные сцены об исторических личностях. Детей в стенах музея занимали сказочные персонажи, а загадки и ребусы разгадывали на детском интеллектуальном шоу "Умник".

В фойе музея народные ремесленники выставили свои изделия с национальной вышивкой и представили искусство по изготовлению традиционных ножей ручной работы. Также была организована выставка технических изобретений и национальных блюд. "Молодежь, к сожалению, не так часто посещает музеи, но благодаря этой акции количество молодых посетителей резко возросло, что очень радует музейных работников", - отметил Умед Азизов, сотрудник музея.

В Таджикистане функционирует более 50 музеев. "Ночь в музее" - это международная акция, направленная на популяризацию роли музеев в сообществе, привлечение молодого поколения в музеи. Данную акцию ежегодно 18 мая проводят 30 тысяч музеев в 120 странах мира.