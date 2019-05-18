Гран-при фестиваля "Российская студенческая весна" получила команда из Татарстана

ПЕРМЬ, 18 мая. /ТАСС/. Обладателями гран-при фестиваля "Российская студенческая весна", который завершился в Перми, в общекомандном зачете стала делегация из Татарстана, сообщили со сцены ведущие на церемонии награждения в универсальном дворце спорта "Молот".

"Гран-при общекомандного зачета достается Республике Татарстан", - сказали они.

Как рассказал ТАСС представитель команды Татарстана Павел Дятлов, в составе делегации почти 100 человек, на "Российскую студенческую весну" они привезли более 30 номеров, конкуренция была высокая, поэтому и награда долгожданная. "Эмоции сейчас просто нереальные, зашкаливают, мы очень долго к этому шли, готовились несколько месяцев", - поделился Дятлов.

Гран-при фестиваля студентам вручал губернатор Пермского края Максим Решетников. "Поздравляю всех победителей, вы показали просто великолепный результат. Пермь за дни фестиваля стала еще более энергичной, еще более устремленной в будущее. Пусть то тепло, те эмоции, те знакомства, которые вы обрели в Пермском крае, останутся с вами на всю жизнь", - сказал губернатор.

Как сообщили в пресс-службе фестиваля, наибольшее число победителей оказалось в танцевальном направлении, здесь вручили более 100 наград; в музыкальном - более 80; в театральном - более 20; почти 50 в номинации "Оригинальный жанр", 15 в "Журналистике" и четыре в "Видео".

На финал "Российской студенческой весны" в Пермь приехали студенты из 75 регионов России, это около 3 тыс. человек. Они представили на конкурсах более 900 номеров. В 2019 году на "Российской студенческой весне", которая прошла с 14 по 18 мая, впервые провели регулярные трансляции в социальную сеть "ВКонтакте" церемонии открытия и закрытия, а также конкурсных просмотров.

О фестивале

"Российская студенческая весна" - массовая программа поддержки и развития студенческого творчества, которая реализуется в России с 1992 года. Ежегодно в мероприятиях проекта принимает участие свыше 1,5 млн учащихся из более 700 образовательных организаций России. Музыкальный продюсер, композитор, член жюри Сергей Харин рассказал ТАСС , что уже 12 раз приезжает на студенческую весну в составе жюри, и с каждым годом участники не перестают удивлять. "Студенты становятся все профессиональнее, уровень фестиваля очень высокий, столько талантов. Мы за эти годы помогли продвинуть многих, например, один молодой человек уже имеет контракт с компанией "Sony Music", а он еще студент", - отметил он.

Победители "Российской студенческой весны" поедут в начале июня на международный этап фестиваля в Ставропольский край, там же решено объявить регион, который примет национальный финал в 2020 году.