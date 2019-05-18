Ташкент примет пятый форум выпускников МГИМО

ТАШКЕНТ, 19 мая. /ТАСС/. Пятый форум выпускников МГИМО открывается в воскресенье в Ташкенте. В мероприятии примут участие 450 делегатов из 32 стран, среди которых - главы МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, Монголии Дамдингийн Цогтбаатар и Словакии Мирослав Лайчак; министр культуры РФ Владимир Мединский, основатель USM Holdings Алишер Усманов, заместитель министра экономического развития РФ Азер Талыбов и многие другие. Модератором главной сессии выступит член Наблюдательного совета МГИМО, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

Ранее форумы проводились в Баку, Москве, Ереване и Астане (нынешнее название - Нур-Султан - прим. ТАСС). По словам ректора университета, академика РАН Анатолия Торкунова, Ташкент неслучайно был выбран площадкой конференции.

"Здесь работают многие наши выпускники, которые получили образование еще во времена СССР, а также те, кто учился уже после получения Узбекистаном независимости, - рассказал он ТАСС. - Теперь они успешно работают во многих структурах, на внешнеполитическом поприще, в бизнесе, в сфере образования и культуры".

Рабочая повестка

Участники обсудят актуальные вопросы мировой повестки дня. На полях пройдет большая конференция, посвященная международной безопасности, проблемам Центральной Азии, перспективам отношений между Россией и Узбекистаном, в том числе в инвестиционной сфере. Кроме того, гостям расскажут об экономическом потенциале республики. Состоится презентация филиала МГИМО, который откроется уже в этом году.

"Форумы, конечно, не призваны урегулировать проблемы, которые решаются за столом переговоров. Но это создает атмосферу доброжелательности, - отметил Торкунов. - Формируется такой эмоциональный фон, чтобы сохранялось желание видеть друг друга, по-товарищески разговаривать и, следственно, решать вопросы".

Чувство локтя

По мнению Владимира Мединского, форум является не просто местом встречи институтских друзей, но и отличной площадкой для общения "без галстуков". "МГИМО - это один из самый известных и узнаваемых российских вузов за рубежом, настоящий бренд нашего образования, - сказал министр в беседе с корреспондентом ТАСС. - В университете учатся студенты со всего мира, именно они потом формируют управленческую, интеллектуальную и бизнес-элиту своих стран".

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов считает, что такое собрание помогает вспомнить о целях, которые студенты ставили перед собой, и служит мощнейшим стимулом для следующих достижений. "Я рад, что мы, выпускники МГИМО, можем собраться и ощутить то самое чувство локтя. Это единение было важно во все времена, но особенно актуально сейчас", - отметил он.

МГИМО МИД РФ - один из ведущих российских вузов по подготовке специалистов международного профиля. Датой его основания считается 14 октября 1944 года, когда международный факультет МГУ, созданный годом ранее, был преобразован в самостоятельный институт. С 1946 г. открыт прием студентов из зарубежных стран.