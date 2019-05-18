Почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России за 31 год

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Более 318 тыс. инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) россиян умерли с момента начала регистрации заболевания в РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Регистрировать людей с ВИЧ в России начали с 1987 года, когда в стране был выявлен первый случай заражения. Тогда же президиумом Верховного совета СССР был издан указ "О мерах профилактики заражения вирусом СПИД". Документом также была установлена мера наказания для граждан, осведомленных о собственном диагнозе синдрома иммунодефицита и заразивших при этом других.

"С начала регистрации ВИЧ-инфекции умерли к 31 декабря 2018 года более 318 тыс. ВИЧ-инфицированных, в том числе в 2018 году в Российской Федерации умерли от различных причин 36868 больных ВИЧ-инфекцией. Ведущей причиной летальных исходов среди инфицированных ВИЧ остается туберкулез", - сообщили в ведомстве на запрос ТАСС.

В Роспотребнадзоре сообщили, что на конец 2018 года в России зарегистрировано более 1 млн граждан с ВИЧ, только 87,7 тыс. новых случаев - за прошлый год. При этом, по данным Минздрава РФ, число зарегистрированных составило чуть больше 896 тыс.

Как пояснил ТАСС заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой, регистр Минздрава ведется с помощью специального программного обеспечения, рекомендованного Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), и из-за машинного подсчета система может давать отклонение на уровне плюс-минус 10%. "Поэтому, получается, есть несколько цифр: чуть больше 860 тыс., есть цифра - 1 млн и есть цифра 1,4 млн (расчетная цифра плюс те, кто умер). Но это разные цифры", - рассказал замминистра.

Согласно статистике Роспотребнадзора, доля инфицированных ВИЧ половым путем составляет 57,5%, при употреблении наркотиков - 39%.

"ВИЧ-инфекция вышла за пределы уязвимых групп населения и активно распространяется в общей популяции. Наиболее высокий уровень распространенности ВИЧ-инфекцией среди населения наблюдается в возрастной группе 30-44 года. Среди мужчин в возрасте 35-39 лет 3,2% жили с установленным диагнозом ВИЧ-инфекции, среди населения в возрасте 15-49 лет - 1,2% были инфицированы ВИЧ", - сказали в ведомстве.

Наиболее распространен вирус в 23 субъектах России. В частности, в Кемеровской, Иркутской, Свердловской, Самарской, Оренбургской, Челябинской, Ленинградской, Тюменской, Новосибирской, Курганской, Томской, Тверской, Ивановской, Омской, Мурманской, Ульяновской и Московской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, в Крыму, Пермском, Красноярском, Алтайском краях и Санкт-Петербурге.

"В основном, я думаю, это связанно с тем, что здесь большая часть населения проживает в городах, а ВИЧ больше всего распространялся как раз в крупных городах <...> Сейчас появились цепочки, из-за которых оказаться в группе риска может каждый и мы всем рекомендуем проверяться на ВИЧ инфекцию", - сказал ТАСС руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский.

В память о жертвах СПИДа

По инициативе Всемирной организации здравоохранения ежегодно в третье воскресенье мая отмечается Всемирный день памяти жертв СПИДа. В этом году он приходится на 19 мая. Люди, желающие почтить память умерших от СПИДа, прикалывают к одежде красную ленточку - символ борьбы с болезнью, придуманный американским художником Фрэнком Муром в 1991 году.

В рамках государственной кампании по вопросам профилактики инфекции и информировании населения о путях передачи и мерах профилактики в России проводится Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД". В этом году состоялась уже шестая акция, которая проходит с 14 по 19 мая. Первая стартовала в мае 2016 года, в ней приняли участие более 500 тыс. студентов. Тогда была принята специальная декларация по активной борьбе с болезнью среди молодежи.