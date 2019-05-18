В родовом селении главы Чечни похоронили учительницу семьи Кадыровых

ГРОЗНЫЙ, 19 мая. /ТАСС/. Учительницу главы Чечни Рамзана Кадырова Веру Дерябину, погибшую в результате ДТП в Краснодарском крае, похоронили в чеченском селе Хоси-Юрт. Видео с похорон Кадыров опубликовал на своей странице Вконтакте.

"Я выражаю искреннее соболезнование сыну Веры Афанасьевны - советнику президента России, дорогому брату Абубакару Эдельгериеву, родным и близким. Вера Афанасьевна отдала всю свою сознательную жизнь обучению детей в нашем родном селе Хоси-Юрт. Её учениками были наш первый президент, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров, мы с Медни Мусаевной и целые поколения жителей Хоси-Юрта. Вера Афанасьевна была не просто учительницей, а опытнейшим педагогом, которая любила всех учащихся, как своих родных", - написал Кадыров.

Выразить соболезнования родным и близким погибшей на похороны также приехал российский боец Хабиб Нурмагомедов вместе с отцом.

Дерябина родилась 6 декабря 1945 года в хуторе Трудобеликовском Краснодарского края. Она была депутатом парламента Чечни с 2008 года по 2016 год. Погибшая - мать Абубакара Эдельгериева, который ранее возглавлял правительство Чечни, а в настоящее время является советником президента РФ. Как ранее сообщали в пресс-службе парламента Чечни, Вера Дерябина также обучала детей Рамзана Кадырова в Центороевской средней школе и его отца.