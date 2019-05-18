Книга руководителя Депкульта Москвы, посвященная русским портретам, установила рекорд

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Издание "500 неизвестных", посвященное возвращению имен русским портретам, включено в "Книгу рекордов России". Его автором является руководитель департамента культуры Москвы, член Российской академии художеств Александр Кибовский.

"Этот труд не просто произвел впечатление на редакцию "Книги рекордов России" или на меня лично, он читался, как детектив. Это история большого числа людей, подвижников, которых сумели объединить, разыскать и, главное, вернуть стране, нашей культуре и нашей истории 500 имен. Это "Бессмертный полк" из области культуры", - сказал главный редактор "Книги рекордов России" Алексей Свистунов в рамках акции "Ночь в музее" в Москве в Государственном музее А. С. Пушкина.

Он вручил Кибовскому диплом о внесении в "Книгу рекордов России" в категории "Самое большое число атрибуций портретов с установлением имен изображенных персонажей". "Рекорд зарегистрирован 18 мая 2019 года в городе Москве и подтверждает факт занесения достижения в "Книгу рекордов России", - сказал Свистунов.

Ранее сообщалось, что книга "500 неизвестных" посвящена одному из современных и наиболее востребованных видов экспертизы произведений русской портретной живописи - историко-предметному методу атрибуции. В его основе лежит анализ художественного изображения с помощью знаний об униформе, наградах и геральдике Российской империи в совокупности с генеалогическими, биографическими и историческими данными. Уникальность издания в том, что еще недавно все представленные там портреты числились как неизвестные или были подписаны чужими именами.