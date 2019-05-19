В Boeing исправили дефекты симуляторов полета, на которых проходят обучение пилоты 737 MAX

ТАСС, 19 мая. Корпорация Boeing обнаружила и устранила неисправности в программном обеспечении тренажеров-симуляторов полета, которые используются для обучения пилотов самолетов Boeing 737 MAX. Об этом в субботу сообщило AFP .

"Boeing внес коррективы в программное обеспечение симуляторов полетов и предоставил дополнительную информацию пользователям системы, чтобы гарантировать, что этот опыт [использования симулятора] позволяет получить представление о разных условиях полета", - цитирует агентство письмо компании.

По данным AFP, из-за неисправности программное обеспечение не могло воспроизводить некоторые условия полета, в частности те, которые привели к крушению самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии 10 марта. Тогда в результате авиакатастрофы погибли 157 человек.

В компании заверили, что внесенные исправления позволят усовершенствовать систему обучения пилотов.

"Boeing находится в тесном контакте с производителями систем и регулирующими органами по поводу этих изменений и улучшений, чтобы обеспечить непрерывное обучение пилотов компаний-клиентов", - отметили в корпорации.

В Boeing не уточнили, когда именно они вычислили неисправность. AFP поясняет, что компания впервые признала наличие неисправности в оборудовании Boeing 737 MAX.

Ранее авиапроизводитель сообщил о завершении работы над изменениями в программном обеспечении самолетов Boeing 737 MAX.