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В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире

Масао Мацумомто было 108 лет

ТОКИО, 19 мая. /ТАСС/. Японец Масао Мацумомто из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава). Об этом сообщило в воскресенье агентство Kyodo.

Причиной смерти 108-летнего мужчины стала сердечная недостаточность. На момент смерти Масао и его жена Мияко прожили вместе 81 год и 201 день.

Оба они родились в юго-западной префектуре Оита. За время брака у них родилось пять дочерей. Также у Масао и Мияко 13 внуков и 25 правнуков.

Свой почетный статус от Книги рекордов Гиннесса они получили в 2018 году, а в этом стали абсолютными рекордсменами, побив на 57 дней предыдущее достижение норвежской пары Карла и Гурдрен Дольвен, чей совокупный возраст на момент смерти одного из супругов составлял 210 лет и два месяца.

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