Путин: форум МГИМО внесет важный вклад в укрепление гуманитарного сотрудничества

ТАШКЕНТ, 19 мая. /ТАСС/. МГИМО получил мировую известность, воспитав целую плеяду ярких, талантливых дипломатов, ученых, журналистов и предпринимателей. Об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам пятого форума выпускников МГИМО МИД РФ. Текст послания в воскресенье огласил ректор университета, академик Анатолий Торкунов.

"В нынешнем году МГИМО исполняется 75 лет, за этот период университет прошел большой путь, обрел широкую, поистине мировую известность, взрастил целую плеяду ярких, талантливых дипломатов, ученых, журналистов, предпринимателей, политиков и общественных деятелей, которые своими профессиональными успехами и достижениями прославили родной вуз, - сказал президент РФ в послании. - Отрадно, что накануне столь значимой, юбилейной даты выпускники из разных стран собрались здесь - в гостеприимном Ташкенте, чтобы в атмосфере дружбы и сплоченности обменяться взглядами на актуальные вопросы международной повестки, обсудить дальнейшие перспективы развития университета, поделиться теплыми воспоминаниями о студенческих годах, проведенных в стенах МГИМО, о товарищах и любимых преподавателях".

Путин выразил убеждение, что конференция пройдет на высоком уровне, "внесет важный вклад в упрочнение многостороннего гуманитарного сотрудничества". "Конечно, хотел бы искренне поблагодарить президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, всех узбекистанских коллег за помощь и участие в подготовке этого масштабного мероприятия", - отмечается в тексте.