Мирзиёев: филиал МГИМО станет неотъемлемой частью системы высшей школы Узбекистана

ТАШКЕНТ, 19 мая. /ТАСС/. МГИМО является мировым брендом, подтверждающим высокое качество российского образования, а открывающийся в Узбекистане филиал этого вуза будет частью системы высшего образования страны. Об этом говорится в приветствии президента Узбекистана Шавката Мирзиёева участникам пятого форума выпускников МГИМО МИД РФ, текст которого в воскресенье огласил премьер-министр республики Абдулла Арипов.

"Для нас большая честь в год 75-летия университета принимать столь представительный форум, собравший выпускников и друзей этого прославленного вуза - дипломатов, ученых и бизнесменов, - сказал Мирзиёев. - МГИМО - это мировой бренд, подтверждающий традиционно высокое качество российского образования, его выпускники являются настоящими профессионалами, обладающими глубокими знаниями, способные принимать эффективные решения в условиях глобальной политики".

Президент напомнил, что МГИМО окончили более 400 соотечественников. "В рамках реализации договоренностей на высшем уровне в сентябре будет открыт филиал университета, который станет неотъемлемой частью системы высшей школы Узбекистана", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что Узбекистан открыт к миру, проводит внешнюю политику, направленную на укрепление дружбы и добрососедства.

МГИМО МИД РФ - один из ведущих российских вузов по подготовке специалистов международного профиля. Датой его основания считается 14 октября 1944 года, когда международный факультет МГУ, созданный годом ранее, был преобразован в самостоятельный институт. С 1946 года открыт прием студентов из зарубежных стран.