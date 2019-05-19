Мэттью Макконахи получил школьный аттестат спустя 31 год после выпуска

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Американский актер Мэттью Макконахи получил аттестат об окончании старшей школы спустя 31 год после выпуска. Об этом сообщила газета Longview News-Journal.

Звезда Голливуда, успевший получить в 2014 году премию "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль" за фильм "Далласский клуб покупателей" (Dallas Buyers Club) режиссера Жан-Марка Валле, до последнего времени жил, не имея официального документа о получении школьного образования.

Как утоняет издание, на торжественных церемониях, посвященных окончанию школы, выпускникам обычно вручают лишь обложку для аттестата, а за самим документом бывшие ученики должны прийти позже. Как приводит газета слова представителя старшей школы в Лонгвью (штат Техас), Макконахи, поступивший по ее окончании в Техасский университет в Остине, так и не пришел за принадлежащим ему по праву аттестатом.

В пятницу вечером Макконахи, наконец, появился в родной школе - на этот раз в качестве звездного выпускника, и произнес речь перед ребятами, окончившими школу в этом году. На церемонии ему был торжественно, хоть и с большим опозданием (Макконахи окончил школу в 1988 году), вручен аттестат. "Доказательство", - сказал актер, который в своей речи посоветовал молодежи всегда слушать зов своего сердца, как это делал он.