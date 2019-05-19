Ректор МГИМО призвал его выпускников подумать, как сделать вуз более эффективным

ТАШКЕНТ, 19 мая. /ТАСС/. МГИМО должен стать более эффективным с точки зрения подготовки профессионалов для различных сфер по всему миру. Об этом заявил в воскресенье ректор университета, академик Анатолий Торкунов, выступая на пятом форуме выпускников вуза.

"Когда видишь многих давних друзей, знакомых еще со студенческой скамьи, по работе в разных уголках мира, испытываешь гордость за университет и товарищей, - признался он. - Наши встречи - это камертон, настраивающий на достижение дальнейших успехов". "Надо подумать, как развивать МГИМО, что мы можем вместе сделать, чтобы он стал еще более знаменитым и плодотворным с точки зрения подготовки высоких профессионалов для разных сфер деятельности и для многих стран мира", - призвал академик.

Говоря о важности конференции, Торкунов процитировал узбекскую пословицу: "Когда есть друзья, и звезды ярче, и плов слаще".

Профессор, член Наблюдательного совета МГИМО, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман отметил "подвиг Торкунова на образовательной и дипломатической ниве", занимающего этот пост с 1992 года.

Гусман поблагодарил Узбекистан за гостеприимство. "Ташкент особый город в истории отечества. Форум проходит через 10 дней после праздника Победы, который объединил все наши народы, - сказал он. - В годы войны Ташкент принял 200 тыс. детей, в 13 госпиталях поправили свое здоровье тысячи и тысячи красноармейцев. Есть города, заслужившие звание героев тыла - это Ташкент и Баку, который отправлял на фронт 85% всех горюче-смазочных материалов".

МГИМО МИД РФ - один из ведущих российских вузов по подготовке специалистов международного профиля. Датой его основания считается 14 октября 1944 года, когда международный факультет МГУ, созданный годом ранее, был преобразован в самостоятельный институт. С 1946 года открыт прием учащихся из зарубежных стран.