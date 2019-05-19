Лавров заявил о содействии форума МГИМО развитию межгосударственных отношений

ТАШКЕНТ, 19 мая. /ТАСС/. Пятый форум выпускников МГИМО будет способствовать развитию межгосударственных отношений и укреплению доверия между народами. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова в адрес участников конференции. Текст послания в воскресенье огласил заместитель главы МИД Александр Панкин.

"Такие регулярные встречи - это свидетельство незыблемости мгимовского братства, - сказал Лавров, являющийся автором гимна МГИМО. - Меняются страны, но неизменной остается наша верность студенческой дружбе, твердая нацеленность на поддержание плодотворного, действительно товарищеского диалога".

По словам министра, у вуза есть поводы для гордости. "МГИМО - крупный образовательный и исследовательский центр, продолжает динамично двигаться вперед, реализовывать новые программы, расширять направления подготовки, - говорится в приветствии. - Особо отмечу вклад университета в продвижение международного гуманитарного, научного сотрудничества, наращивания потенциала общественной дипломатии".

Лавров убежден, что мероприятие позволит рассмотреть ключевые вопросы современности и будет "способствовать развитию межгосударственного взаимодействия, укреплению доверия и взаимопонимания между народами".

На одном языке

Как отметил Панкин, университет не только подарил знания и научил самодисципоине, но и дал способность находить общий язык.

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов выразил уверенность, что учителя и наставники гордятся тем, что среди их выпускников - президенты, премьеры и главы парламентов. "В первый набор вошли пять студентов из республики. Из год в год растет число поступающих в университет, - сказал он. - Традиции братства становятся основой для контактов. Открытие филиала МГИМО [в Ташкенте] внесет достойный вклад, его студентам предстоит работать в непростом и быстром меняющимся мире".

Камилов особо подчеркнул, что отношения между Узбекистаном и Россией вышли на новый уровень стратегического партнерства.

О МГИМО

МГИМО МИД РФ - один из ведущих российских вузов по подготовке специалистов международного профиля. Датой его основания считается 14 октября 1944 года, когда международный факультет МГУ, созданный годом ранее, был преобразован в самостоятельный институт. С 1946 г. открыт прием студентов из зарубежных стран.

Форумы выпускников ранее проводились в Баку, Москве, Ереване и Астане (нынешнее название - Нур-Султан). В нынешнем мероприятии принимают участие 450 делегатов из 32 стран.