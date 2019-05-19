Девочек из захламленной квартиры в Ставрополе передали бабушке с дедушкой

СТАВРОПОЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Двух девочек, которых забрали из антисанитарных условий в Ставрополе, власти края передали бабушке и дедушке, написал в воскресенье в своем аккаунте в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Ранее сообщалось, что захламленную квартиру в Ставрополе, в которой находились две девочки дошкольного возраста, обнаружил сотрудник местного интернет-провайдера, приехавший по вызову клиентов в конце апреля. Детей госпитализировали, по данным прокуратуры, девочки нуждались в медицинской помощи.

"Уверен, многие помнят возмутительную историю о детях из "мусорной" квартиры в Ставрополе. Она получила достаточно благополучное продолжение - малышки поправили здоровье, прошли реабилитацию и переданы под опеку дедушке с бабушкой, которые живут в селе, недалеко от Ставрополя. Дети чувствуют себя хорошо", - написал Владимиров.

Он добавил, что данная ситуация останется на контроле властей и дальше.

Ранее сообщалось, что в отношении родителей возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"), в следственном управлении ТАСС пояснили, что в рамках расследования продолжаются процессуальные действия. Ранее губернатор края сообщал, что родители навели порядок в квартире.